MN - Eduardo Uram, ag. Paquetá, a Casa Milan: si cerca una sistemazione per il brasiliano

Eduardo Uram, agente di Lucas Paquetá, è appena arrivato a Casa Milan. Il brasiliano è cercato dal PSG di Leonardo e può partire in questo mercato di gennaio, si cerca una sistemazione per lui. Incontro per decifrare il futuro di Paqueta, giocatore acquistato un anno fa dal Flamengo per una cifra molto importante ed attualmente fuori dall'undici titolare.