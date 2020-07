MN - Il Milan incontra Ramadani, Rebic e Jovic sul piatto: i dettagli

Ante Rebic è senza dubbio uno dei grandi protagonisti della rinascita del Milan: dopo una prima parte di stagione in cui ha visto poco il campo, l'attaccante croato è esploso nel nuovo anno e ora è un punto fermo della formazione milanista. Nelle ultime settimane, si parla molto anche del suo futuro: Rebic è infatti al Milan in prestito secco fino al 30 giugno 2021, ma in via Aldo Rossi c'è la volontà di prenderlo a titolo definitivo.

FUTURO REBIC - Proprio per questo motivo, secondo quanto appreso da Milannews.it, nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra il Milan e il suo agente, Fali Ramadani: durante questo vertice, si è parlato dell'ottimo rendimento del giocatore croato, autore di 10 gol in campionato, segnati tutti nel 2020. Il Milan vuole acquistarlo a titolo definitivo, ma al momento non è una priorità in quanto il croato è in prestito per un altro anno e quindi c'è tempo per trovare l'accordo con l'Eintracht Francoforte. L'intenzione dei rossoneri è quindi quello di prelevarlo dal club tedesco, ma le cose verranno fatte con calma.

ANCHE JOVIC - Con Ramadani, non si è discusso solo di Rebic, ma il Milan ha parlato con lui anche di un altro suo assistito, cioè Luka Jovic, senza però andare troppo nello specifico perchè l'attaccante del Real Madrid ha un costo di ingaggio troppo elevato per gli standard del Milan (più del doppio). Ai rossoneri l'attaccante dei Blancos piace molto, ma per prenderlo Jovic dovrebbe dimezzarsi lo stipendio. Durante l'incontro si è parlato anche di altri assistiti di Ramadani e nelle prossimi giorni si capirà maggiormente su quali giocatori potrebbe andare il Milan. L'argomento principale di questo summit è stato comunque Rebic, che i rossoneri puntano ad acquistare a titolo definitivo dall'Eintracht.