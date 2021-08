MN - Ilicic fino all’ultimo giorno di mercato. Domenica possibile vertice con il Real (PODCAST)

Josip Ilicic è un profilo che continua a dividere la tifoseria milanista senza che vi siano opzioni intermedie. C’è chi lo vuole e chi no, per motivi diversi e tutti rispettabili. Lo sloveno sarà un nome che ci potrebbe accompagnare fino alla fine del mercato, con il Milan e il giocatore che hanno già l’accordo ma non c’è ancora quello tra i club.

Nel podcast odierno la possibile strategia del Milan per abbassare la pretesa dell’Atalanta e il possibile vertice di domenica con il Real Madrid per parlare di mercato.