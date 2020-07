MN - In corso incontro Maldini-Ramadani per Ante Rebic. Si parlerà anche di Jovic

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it in questi istanti è in corso in un hotel di Milano l'incontro fra Paolo Maldini, Frederic Massara e l'agente Fali Ramadani. Si discute dell'acquisto a titolo definitivo di Ante Rebic, dove andrà trovato la quadra con l'Eintracht Francoforte per le valutazioni del croato e di André Silva, con l'obiettivo di non effettuare nessun esborso extra. Nel corso dell'incontro si parlerà anche di Luka Jovic: il centravanti del Real Madrid piace molto ai rossoneri e si proverà a superare l'ostacolo ingaggio, ad oggi troppo alto per il tetto del Milan.

Inoltre nell'hotel meneghino in cui è in corso l'incontro, il ME, alloggia anche la Fiorentina. Presenti quindi anche Joe Barone e Daniele Pradè. La Viola detiene il 50% sulla futura rivendita dell'attaccante di proprietà dell'Eintracht.

di Antonio Vitiello