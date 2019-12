MN - Incontro Lucci-dirigenza Milan: tra Calabria, Duarte e possibili discorsi di mercato

La dirigenza del Milan, che in mattinata si è divisa tra l’evento “Legends of Style” dove ha partecipato Zvone Boban, e la visita alla prima squadra femminile effettuata da Paolo Maldini e Ricky Massara, nel primo pomeriggio ha incontrato in sede l’agente di Davide Calabria e intermediario di mercato, Alessandro Lucci.

E’ inevitabile che i temi del confronto siano stati almeno due: il primo la situazione contrattuale e sportiva del terzino rossonero, che nelle scorse settimane era segnalato dai rumors di mercato come possibile partente nella finestra di gennaio. Fatto anche il punto sulle condizioni di Leo Duarte, giocatore portato in rossonero proprio da Lucci e da Serginho, che rimarrà fermo ai box per almeno altri due mesi e mezzo.

Ma con il mercato di gennaio alle porte, non si esclude che Lucci e i dirigenti rossoneri abbiano anche abbozzato qualche nome che potrebbe fare al caso della formazione di Pioli.