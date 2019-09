MN - Milan, avviate le trattative per il rinnovo della sponsorizzazione con Emirates

Il Milan ed Emirates ancora seduti allo stesso tavolo, per trovare un punto d'incontro e andare avanti insieme. Sono iniziate, già da qualche settimana, le consultazioni tra le due parti per provare a prolungare il contratto di main sponsorship che scade il 30 giugno 2020 e che è il più longevo tra quelli attualmente in essere. Emirates, contrariamente ad Audi e adidas, ha scelto di rimanere sulle maglie del Milan anche dopo il passaggio di proprietà del club da Berlusconi a Yonghong Li. Ivan Gazidis è al lavoro con la compagnia aerea di Dubai, ma non solo. Sono in corso anche altri contatti per portare al Milan nuovi sponsor, che possano far aumentare il fatturato. Tra questi c'è anche la ricerca di un partner molto importante che possa apporre il suo nome sul futuro stadio condiviso con l'Inter, ma che andrebbe a rimpolpare le casse di via Aldo Rossi. Lavori in corso, dunque, con il Milan ed Emirates che provano a volare ancora insieme, magari verso orizzonti più felici per entrambi.