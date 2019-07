MN - Milan-Bennacer, visite mediche in corso. Domani la firma sul contratto

L'avventura rossonera di Ismael Bennacer è pronta per iniziare: dopo essere sbarcato a Milano intorno alle 13, il centrocampista algerino, eletto nei giorni scorsi miglior giocatore della Coppa d'Africa vinta dalla sua Algeria, si è recato subito presso la clinica La Madonnina dove alle 14 ha iniziato le visite mediche con il Milan (dovrebbe finirle tutte oggi). I test dureranno le consuete 4-5 ore e successivamente il giocatore si recherà in un hotel nel centro di Milano per riposare. Nella giornata di domani, è in programma invece la sua visita a Casa Milan dove firmerà un contratto quinquennale con il club di via Aldo Rossi. Bennacer, arrivato a Milano insieme ai fratelli, è stato acquisto dall'Empoli per 16 milioni di euro più due di bonus.

di Antonio Vitiello