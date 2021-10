MN - Milan, contatti per il rinnovo di Bennacer

L’ultimo incontro a Casa Milan con l’agente di Ismael Bennacer era stato organizzato a fine agosto, ma in quell’occasione la dirigenza aveva formalizzato l’acquisto di Yacine Adli dal Bordeaux, i due giocatori infatti hanno in comune lo stesso procuratore. Adli è stato acquistato e lasciato in prestito al Bordeaux per un anno, mentre per Bennacer le parti hanno deciso di aggiornarsi più avanti e recentemente ci sono stati nuovi contatti. La volontà del Milan è di trattenere Bennacer, rinnovare il contratto all’algerino in scadenza al 30 giugno 2024 con adeguamento salariale. L’ex Empoli infatti guadagna meno di due milioni e c’è la possibilità di un prolungamento. I dialoghi vanno avanti con fiducia. Maldini e Massara sono molto attivi in questi giorni sulla tematica dei rinnovi, per non arrivare troppo lunghi sulle scadenze come successo in passato. Alexis Saelemaekers è stato l’apripista, ma ora ce ne saranno altri.

di Antonio Vitiello