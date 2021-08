MN - Milan, da Valencia uno spoiler tattico in vista del campionato. E Brahim impressiona (PODCAST)

La sconfitta ai rigori del Milan contro il Valencia nel trofeo Naranja può passare tranquillamente in secondo piano ai fini del risultato finale. I rossoneri hanno tenuto in mano la gara per tutti e 90 i minuti, concedendo solamente due occasioni (una per tempo) e creandone diverse. Stefano Pioli ha mischiato le carte e ha avuto delle buone risposta anche dalle seconde linee, ma sono due i fattori di maggior interesse che sono emersi.

Il primo riguarda Brahim Diaz, che ha regalato un ottimo calcio per i 60 minuti nei quali è rimasto in campo e poi, con l'ingresso di Rebic, si è vista una versione tattica nuova, ma in fase di sperimentazione da un po' di allenamenti in quel di Milanello.

