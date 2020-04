MN - Milan, piace il difensore Simakan. Contatti già avvenuti con la dirigenza

Il Milan cerca un difensore centrale per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione. Alessio Romagnoli è l’unico davvero inamovibile, mentre per Kjaer bisogna trovare l’accordo per il riscatto dal Siviglia. Mateo Musacchio invece a un anno dalla scadenza valuterà tutte le offerte e potrebbe anche lasciare i rossoneri, in quanto il rinnovo sembrerebbe abbastanza complicato. Così la dirigenza sta valutando la possibilità di prendere un altro giovane centrale, un elemento di prospettiva.

Il nome nuovo è quello di Mohamed Simakan, francese classe 2000 dello Strasburgo. Secondo quanto appreso da MilanNews.it Simakan interessa al Milan e qualche settimana fa c’è stato un primo sondaggio tra il suo entourage e la dirigenza milanista. Nelle ultime ore si è verificata una nuova telefonata di aggiornamento per ribadire il gradimento verso il 19enne francese, che potrebbe giocare sia da centrale che da terzino destro, un fattore da non sottovalutare poiché Calabria e Conti non sempre hanno convinto. Simakan in stagione ha disputato 25 partite tra campionato e coppe e il valore del suo cartellino dovrebbe essere abbastanza contenuto, appena sopra i dieci milioni. Simakan è un profilo che interessa alla dirigenza, da monitorare l’evoluzione di una possibile trattativa dopo l’emergenza Covid.

di Antonio Vitiello