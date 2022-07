MN - Milan, primi contatti per il rinnovo di Olivier Giroud

Fonte: Antonio Vitiello

Olivier Giroud ha iniziato ieri la sua seconda stagione in maglia rossonera. Il francese, grazie a diversi gol pesanti come la doppietta nel derby di ritorno, al gol in casa del Napoli e alle due reti nell'ultima giornata di campionato contro il Sassuolo, è stato uno dei grandi protagonisti del 19° scudetto del Milan. I numeri della sua prima annata milanisti sono stati assolutamente positivi, nonostante il Covid e qualche problema fisico che non sempre gli ha permesso di scendere in campo al top della forma: 38 presenze e 14 gol segnati in tutte le competizioni.

Il numero 9 rossonero ha avuto un ruolo fondamentale non solo in campo, ma anche fuori dal campo dove è stato un vero leader all'interno dello spogliatoio del Milan. Proprio per la sua importanza nella squadra di Pioli, come appreso da Milannews.it, il club di via Aldo Rossi ha avviato i primi contatti con gli agenti di Giroud per discutere del rinnovo del suo contratto che attualmente scade il 30 giugno 2023. Un prolungamento che sarebbe più che meritato visto quanto il francese è stato determinante nella conquista del 19° scudetto del Diavolo.



