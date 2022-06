MN - Milan-Puma, rinnovo da oltre 30 milioni di euro. Rossoneri miglior brand in Italia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La macchina dei ricavi del Milan è ripartita da qualche mese e ora il club di via Aldo Rossi ha inserito una marcia in più. I risultati sportivi hanno aiutato molto, il ritorno in Champions e la conquista dello Scudetto hanno dato lo slancio definitivo, ma già da qualche mese a questa parte il Milan ha aumentato il numero di sponsor Premium che hanno rimesso in atto il circolo virtuoso dei ricavi.

RINNOVO CON PUMA. La novità interessante sta nelle cifre che il Milan otterrà dal rinnovo con Puma. Lo sponsor tecnico è in trattativa con il Milan per rinnovare il rapporto a cifre più che raddoppiate. Secondo quanto appreso da MilanNews.it si andrà oltre i 30 milioni annui rispetto ai 14 annui che attualmente il club rossonero percepisce da Puma.

PREMIUM SPONSOR. Per ciò che riguarda altre nuove partnership, sono ben 27 da agosto 2020. Un exploit, in tempi di covid che ha visto molti Club arretrare sotto un profilo commerciale e brand. L’ultima in ordine temporale è di grande impatto: il primo sponsor retro maglia della storia del Club: wefox, la insurtech leader in Europa. Per una maglia che inizia a pesare anche a livello economico.

Negli ultimi due anni, il Milan ha dato il benvenuto a 27 nuovi partner, compresi un numero di prime volte nella storia del Club, come: BitMEX come Sleeve Sponsor, wefox come Back-of-Jersey Sponsor e KONAMI come Training Official Training Wear Partner.

MIGLIOR BRAND. AC Milan è il miglior brand calcistico in Italia e il più apprezzato tra i club italiani in mercati strategici quali USA e Cina. Lo rivela lo studio “FootballIndex” pubblicato dall’autorevole gruppo internazionale di analisi e ricerche di mercato YouGov, che ogni anno analizza alcuni dei più importanti aspetti di branding dei Club di calcio, restituendo una dettagliata classifica, divenuta punto di riferimento per il settore. Il Milan è il club cresciuto più velocemente in tutto il mondo per valore del proprio marchio, avendo riscontrato una crescita del 76% nell’ultima stagione. L’attuale valore del marchio Milan è stimato a 269 milioni di euro. Viene calcolato considerando il valore dei ricavi attuali correlati direttamente alla brand reputation. Il Milan è il club maggiormente migliorato nel corso dell’ultimo anno per quanto riguarda il proprio “Valore d’Impresa”, con una crescita del 35% dovuta al miglioramento dei risultati sportivi e all’aumento di ricavi e redditività. Il Valore d’Impresa stimato è di 578 milioni di euro.

di Antonio Vitiello