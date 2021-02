MN - Milan sempre più convinto di rinforzare la fascia destra: intensificati i contatti con Thauvin

Il Milan è sempre più convinto di voler potenziare la fascia destra in vista della prossima stagione. La dirigenza oltre ad occuparsi dei rinnovi di contratto, sta portando avanti parallelamente un discorso con i rappresentanti di Florian Thauvin del Marsiglia. Secondo quanto appreso da MilanNews.it nell’ultimo periodo ci sarebbero stati ulteriori telefonate per entrare sempre più nel vivo della questione. L’esterno francese è in scadenza di contratto a giugno e non rinnoverà, le sue richieste economiche sono abbastanza alte ma il Milan conta di chiudere sui 4 milioni a stagione per cinque anni, mentre Thauvin vorrebbe qualcosa in più. Inoltre per il club rossonero ci sarebbero anche le commissioni agli agenti da pagare, e la cifra non sarebbe da sottovalutare. Il discorso però va avanti perché la volontà del Milan è di rinforzare un ruolo che può essere considerato uno dei punti deboli della rosa. La buona volontà di Castillejo e Saelemaekers è encomiabile, entrambi quando sono chiamati in causa danno sempre in massimo, ma sotto l’aspetto realizzativo lasciano a desiderare, considerando che fino ad oggi il belga ha segnato solo due reti in serie A e lo spagnolo una sola in campionato, poche per esterni d’attacco di un Milan che lotta per il vertice della classifica. Dunque per l’estate la dirigenza farà i suoi ragionamenti e spera di rinforzarsi con un giocatore nel pieno della maturità come Thauvin.

di Antonio Vitiello