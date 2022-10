MN - Pioli a Casa Milan per la firma sul nuovo contratto

MilanNews.it

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Mister Pioli si sta recando in questi istanti a Casa Milan per porre la firma sul rinnovo di contratto che lo legherà ai colori rossoneri per due ulteriori stagioni (scadenza 2025). Al tecnico emiliano verrà corrisposto anche un adeguamento economico, dato che passerà da 3 a 3.5 milioni di euro. Nel corso della serata è attesa la comunicazione ufficiale del club rossonero.

di Antonio Vitiello.