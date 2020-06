MN - Rinnovo Donnarumma, arrivano segnali positivi

I contatti tra il Milan e Mino Raiola sono ripresi, sia per i possibili obiettivi di mercato come Dumfries sia per quanto riguarda gli assistiti già presenti nella rosa rossonera. Quello più importante e più ambito è Gigio Donnarumma, il cui contratto va in scadenza il 30 giugno 2021. Da quanto filtra, da ambienti vicini alle parti, arrivano segnali positivi sulla possibilità che si possa arrivare ad un rinnovo del contratto che faccia felici tutti (ipotesi prolungamento di due anni in più rispetto alla scadenza attuale, ovvero 2023). Ci sarà ancora da lavorare, da mettere a posto i dettagli economici e temporali di quello che dovrebbe essere il nuovo contratto di Gigio con il Milan.

PARTE FISSA E BONUS - E' possibile che le parti trovino un accordo anche sullo stipendio, tra parte fissa e bonus. Una soluzione che verrebbe maggiormente digerita dal bilancio milanista. Situazione fluida, parti più collaborative con voglia - sempre da quanto filtra - di trovare un accordo. Il che sarebbe un bel segnale all'ambiente anche in vista della prossima annata.

VOLONTA’ - Gigio, dal canto suo, non ha mai forzato la mano per andare via dal Milan. Né nel 2017 né, tantomeno, adesso. È molto legato ai colori rossoneri e a Milano sta benissimo. In più, contestualmente al suo rinnovo, il Milan e Raiola dovranno trattare anche quello del fratello Antonio, anche lui in scadenza tra poco più di un anno. Di certo c'è che il rossoneri, qualora dovesse andare in porto il rinnovo, dovranno rialzare la testa a livello sportivo il prima possibile per tornare in Champions e alimentare la fiamma del milanismo che arde dentro Gigio. Perché la Champions League deve essere il suo palcoscenico.