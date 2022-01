MN - Rinnovo Hernandez: annuncio vicinissimo. Il Milan blinda un top d’Europa

Manca solo l’annuncio che arriverà a breve. Il Milan ha blindato Theo Hernandez fino al 2026, uno dei terzini più importanti d’Europa. Il lavoro della società, in questo momento storico non semplice, è stato rilevante nel trattenere e prolungare con uno dei pilastri della squadra di Stefano Pioli. Theo ha sempre desiderato di restare al Milan, e recentemente ha trovato l’intesa per il rinnovo di altri due anni con adeguamento economico dell’ingaggio sui 4 milioni con bonus. Nei prossimi giorni, davvero molto presto, verrà ufficializzato il prolungamento, per la soddisfazione del terzino francese, del club milanista e di tutti i tifosi rossoneri.

di Antonio Vitiello