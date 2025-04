Moncada a DAZN: "Non siamo soddisfatti della classifica. Siamo contenti del mister. Pensiamo ad un DS per sviluppare il club"

vedi letture

Geoffrey Moncada, DT del Milan, ha parlato a DAZN nel pre partita di Venezia-Milan. Le sue dichiarazioni:

Quanto un’eventuale vittoria della Coppa Italia cambierebbe il giudizio sulla stagione?

“Non siamo soddisfatti della classifica in Serie A, non siamo contenti. Vincere trofei è importante per noi, per un club come il Milan: vogliamo vincere la Coppa Italia, unica chance per arrivare in Europa”.

Su mister Conceiçao:

“Siamo molto contenti. Il mister ha lavorato tanto in 3 mesi: ha portato una metodologia e un’intensità importante a Milanello. Lavoriamo bene insieme”.

Il progetto tecnico rimane comunque in piedi? Potete rimanere anche senza un DS nuovo?

“Parliamo sempre di gol, ma ci sono anche le prestazioni che sono interessanti. Tante partite abbiamo sbagliato e potevamo fare di più. Abbiamo una struttura, siamo l’AC Milan, c’è la gente che lavora. Pensiamo ad un DS per sviluppare il club, per fare un altro step. Ma abbiamo una struttura ed un’organizzazione che è già importante”.

Com’è la situazione contrattuale di Jovic?

“Bravo a lui e al mister, hanno lavorato per arrivare a questo livello. Sul contratto abbiamo tutto sotto controllo: non è un rinnovo ma un’opzione. Siamo contenti di lui, ha fatto bene e spero faccia ancora bene in queste ultime partite”.