Monza-Milan, le formazioni ufficiali: Messias, Origi e Tomori dal 1'

La 23ª giornata di Serie A propone la tappa Monza per i rossoneri di Mister Pioli, una prima assoluta nel massimo campionato italiano in casa biancorossa. Al Brianteo è quasi tutto pronto per il fischio d'inizio delle 18.00, queste le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori per Monza-Milan:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marí, Izzo; Birindelli, Rovella, Pessina, Ciurria; Mota Carvalho, Caprari; Petagna. A disp.: Cragno, Sorrentino; Antov, Caldirola, Carboni, Donati; Barberis, Colpani, Machín, Ranocchia, Sensi, Valoti; D'Alessandro, Gytkjær. All.: Palladino.

MILAN (3-4-3): Tătărușanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunić, Hernández; Díaz, Origi, Leão. A disp.: Mirante, Vásquez; Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.