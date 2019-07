Piatek e la prima con il numero 9: qualche buono spunto e tanta fisicità

Nuovo numero sulle spalle ma stessa posizione in campo, Piatek è la certezza da cui il nuovo Milan di Marco Giampaolo può e deve ripartire. Il polacco ha preso la maglia da attaccante per eccellenza, quella maglia tanto maledetta quanto affascinante per il Milan. Una sfida contro se stesso quella di Krzysztof, che dovrà confermarsi il killer di area che è stato l’anno scorso, nonostante un nuovo modulo e dei nuovi compagni di reparto.

QUALCHE DIFFICOLTÀ - Non brillante la prestazione di questa notte dell’attaccante ex Genoa. Il polacco ha dovuto vedersela contro Sule, il mastodontico difensore tedesco è stato in grado di limitarlo più di una volta, concedendogli solo qualche tiro dalla distanza e niente di più. Bene però i movimenti del polacco, che è stato spesso in grado di liberare le linee di passaggio ai suoi compagni, non riuscendo però mai a rendersi veramente pericoloso sotto la porta di Neuer prima e Ulreich poi.

I COMPAGNI DI DOMANI - Una partita discreta per Piatek, che si è però ritrovato ad essere l’unico vero attaccante titolare di questa stagione, avendo giocato in un tridente con il giovane Maldini e Castillejo. In un futuro prossimo i due suoi compagni di reparto potrebbero essere Paquetá e Correa, due giocatori che sicuramente si sposano meglio con quelle che sono le sue caratteristiche principali, non si può dunque valutare del tutto la prestazione del bomber polacco. Domenica c’è una nuova sfida contro il Benfica, chissà che il Pistolero non possa sbloccarsi proprio in quell’occasione.