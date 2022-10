Pioli a DAZN: "Sono deluso, sconfitta che fa male: volevamo tenere il passo del Napoli. Sul cambio di Leao..."

MilanNews.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Torino-Milan: "Non siamo stati lucidissimi. Non abbiamo giocato di altissimo livello. Le partite vanno indirizzate, mettendoci qualità e determinazione negli episodi, ma su questo aspetto non siamo stati bravi nella nostra e nell'area avversaria; abbiamo concesso troppo".

Cosa non ti è piaciuto rispetto a ciò che avevate preparato?

"Dovevamo palleggiare di più stando molto più aperti; Junior lo ha fatto, Leao meno. Abbiamo provato a fare 4 con 4 davanti, ma la velocità del gioco da dietro e i movimenti davanti non sono stati veloci. Non siamo stati qualitaticamente alti per sbloccare la partita".

Come mai i tre cambi all'intervallo?

"Volevo cambiare qualcosa, cercando più vivacità e movimento senza palla, con più spinta con Dest al posto di Kalulu".

Perchè ha tolto Leao?

"Non è stata la sua serata migliore, questo è evidente. Ho altri giocatori con caratteristiche diverse e ho cercato di cambiare. Ci voleva un episodio un po' prima, ma non siamo riusciti a riprendere il risultato. È una sconfitta che fa male".

È deluso?

"Sono deluso, volevamo continuare la nostra striscia positiva e mi aspettavo un'altra prestazione convincente. Dovremo lavorare sicuramente meglio".

Il Napoli fa più paura ora?

"La partita di stasera era importante per mantenere il secondo posto e non allontanarci dal Napoli; loro sono molti forti e stanno facendo un campionato eccezionale, ma è ancora lunga. Noi dobbiamo riprendere il nostro cammino, archiviando questa brutta sconfitta e pensare a mercoledì: il primo obiettivo si avvicina".

Si aspetta un Salisburgo simile al Torino?

"No, sono aggressivi, ma non rimangono chiusi, con una mentalità diversa rispetto al Torino. Credo sarà una partita diversa rispetto al Torino"