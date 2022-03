Pioli a Mediaset: "Oggi meritavamo di vincere, sono soddisfatto della prestazione. Partitone di Bennacer e Kessie"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Mister Pioli ha parlato a Mediaset al termine di Milan-Inter. Queste le sue dichiarazioni:

Il Milan sta meglio? “Credo che il Milan stia meglio perché ha giocato una buona partita e meritavamo qualcosa in più. Nell’ottica delle due partite un buon risultato ma la squadra meritava di vincere”.

Oggi com’è stato il raccolto? “Un raccolto parziale, ma sono soddisfatto della prestazione. Stiamo dimostrando di potercela giocare, negli ultimi due anni abbiamo fatto un percorso importante e vogliamo provare a vincere qualcosa. Daremo tutto come stasera per provare a far diventare questa stagione molto importante”.

Alcune scelte fatte pensando al Napoli? “Ho scelto la squadra che stasera stava meglio. La squadra era la migliore, poi ovviamente sappiamo tutti quanto sarà importante lo scontro di domenica col Napoli. Più difficili sono gli ostacoli e più sono belli da superare”.

Sulla prestazione dei singoli: “La squadra ha aggredito una formazione di grandissima qualità, credo che Bennacer e Kessie abbiano fatto un partitone. Abbiamo giocato da squadra per tutta la partita. La prestazione è si alto livello per tutti i giocatori”.

Su Brahim Diaz: “Ho fatto tante valutazioni, ho preferito una squadra più di energie e di gamba. Abbiamo concesso poco e siamo stati pericolosi, quindi le mie scelte non sono state sbagliate. Siamo stati squadra, e anche chi è entrato ha fato bene. Dispiace non aver vinto, meritavamo di vincere: ce la giocheremo al ritorno”.

I giocatori pensano troppo prima di tirare? “Chi ha giocato a calcio sa che se c’è un compagno piazzato meglio è meglio passare. Siamo mancati nella finalizzazione, nell’ultimo passaggio e nell’ultima scelta. I tiri li abbiamo fatti, poi non pensiamo di poter avere 6-7 occasioni contro l’Inter. Cercheremo di essere più precisi a partire già da domenica prossima, che sarà uno scontro molto difficile e importante”.

Com’è stata la prestazione di Kessie? “Buona come tutti i suoi compagni. Abbiamo lavorato veramente bene, dobbiamo prendere forza dopo questa prestazione. Siamo una squadra che può stare a questi livelli e ci dobbiamo credere fino alla fine”.