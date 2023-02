Pioli a Sky: "Per me il Milan è guarito, è tornato il sorriso ai giocatori"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Mister Pioli ha parlato a Sky Sport al termine di Milan-Tottenham. Queste le sue dichiarazioni.

Una notte da Milan, una notte da campioni. Ha ritrovato il Milan? “Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra fisica, solida. Potevamo palleggiare ancora meglio, ma abbiamo fatto tante cose positive. A Londra sarà un impegno difficile, questa prestazione ci dà ancora più spirito e forza per cercare di passare il turno”.

I movimenti di Leao per lasciare spazio a Theo: “Volevamo delle coppie sugli esterni. Se stavamo centrali loro difendendo con tre difensori ci dovevamo muovere molto. Abbiamo provato a mandare Diaz dietro i due mediani e Leao con un po’ di libertà, sapendo che quando la nostra fascia sinistra si mette in moto abbiamo qualità”.

De Ketelaere sembra a posto fisicamente. Un solo rammarico, il gol sbagliato: “Sono d’accordo. Ha avuto bisogno di più tempo di quello pensavamo per inserirsi e capire un nuovo ambiente. Sta meglio fisicamente e mentalmente. Ho sperato ovviamente per il punteggio e soprattutto per lui. Gli avevo detto che avrebbe fatto gol quando è entrato. Lavora bene, arriverà il gol. Troverà spazio e ci darà soddisfazione”.

Il modo di giocare: “Per nostra mentalità vogliamo essere intensi, abbiamo provato ad essere aggressivi. Abbiamo accettato tanti duelli. Ci piace giocare così e a certi livelli devi giocare questo tipo di calcio. Abbiamo avuto una pausa per le nostre qualità. I giocatori sono tornati finalmente a sorridere e a giiocare con più leggerezza dopo le pressioni che ci eravamo create: ci siamo un pochino abbattuti quando le cose non ci sono riuscite, la squadra ora sta sicuramente meglio e torneremo a giocare un calcio che mi piace. Per me il Milan è guarito per quello che vedo negli allenamenti. Siamo tornati una grande squadra, giusto che ci si aspetti molto da noi”.

Su Thiaw: “Malick è un ragazzo che ha lavorato molto bene da sempre. I ragazzi che ci credono e che magari soffrono il fatto di giocare poco ma che si allenano con ancora più attenzione alla fine escono. La società ha investito su giovani di talenti, ma quando prendi giovani stranieri di talento abituati a cose diverse purtroppo non tutti riescono ad essere pronti da subito. Kalulu e Leao hanno avuto bisogno del loro percorso, in Italia si fa fatica ad aspettare ma ho sempre fiducia nei miei ragazzi”.