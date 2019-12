Pioli detta la linea ai suoi giocatori: guai pensare al mercato. Nessuna distrazione per provare ad espugnare Bergamo

"Il mercato durerà troppo tempo, nessun giocatore del Milan si deve permettere di pensare al mercato, se vedessi un giocatore poco determinato sicuramente non verrà convocato". Questo uno dei passaggi più interessanti della conferenza stampa di Stefano Pioli, il quale ha dettato fermamente la linea sia per la sfida di domani che per le prossime settimane.

GUAI DISTRARSI - In questi giorni si è a lungo parlato di mercato, soprattutto in uscita, compresi diversi agenti che hanno fatto presente che i loro assistiti potrebbero lasciare il Milan a gennaio. Una situazione in evoluzione che però non dovrà in alcun modo influenzare la determinazione e le prestazioni sportive dei singoli calciatori. Sappiamo che Rodriguez, Borini e Rebic potrebbero essere ceduti tra qualche settimana, ma la testa dovrà restare fissa sul Milan. Domani, ad esempio, lo svizzero sarà quasi certamente titolare vista la squalifica di Theo Hernandez: l'ex Wolfsburg non gioca da tre mesi ma la sua professionalità non è in discussione, come confermato dallo stesso Pioli dalla sala conferenze di Milanello.

SOLO BERGAMO - Nessun pensiero a vacanze e mercato, solo alla sfida di domani che potrà dire molto sul prosieguo del campionato del Milan. I rossoneri sono lontanissimi dalla zona europea e resterebbero tali anche in caso di risultato negativo a Bergamo, ma vincere al Gewiss Stadium darebbe fiducia a tutto l'ambiente e preparerebbe al meglio la strada in vista di gennaio dove la dirigenza, lei sì, dovrà pensare al mercato e lavorarci con grande attenzione, sistemando le evidenti lacune della rosa per provare una miracolosa risalita nel 2020.