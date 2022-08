PODCAST - Milan, De Ketelaere e Giroud verso due maglie da titolari contro il Bologna

MilanNews.it

Procede la preparazione del Milan in vista della gara in programma sabato sera a San Siro contro il Bologna. I rossoneri, che nella giornata di ieri si sono riposati, questa mattina si sono ritrovati al centro sportivo di Milanello. La sensazione è che sia finalmente arrivato il momento di Charles De Ketelaere, che proprio contro i felsinei potrebbe giocare la sua prima gara da titolare in rossonero. Le possibilità esistono anche per Olivier Giroud, che potrebbe ritrovare la titolarità al centro dell'attacco rilevando un super Ante Rebic. Le prove tattiche previste per domani potranno fornire ulteriori aggiornamenti.

