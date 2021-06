PODCAST MN - Bakayoko e Leao: tra ritorni plausibili e una scelta da fare

Il mercato del Milan vive di una fase di stallo apparente, almeno in superficie. In realtà Maldini e Massara si stanno muovendo su tutti i fronti che vanno cesellati. Tra questi c’è il centrocampo. La mancata conferma di Meite impone al club rossonero la ricerca di un altro centrocampista che, unitamente a Tonali, possa rappresentare l’alternativa alla coppia Kessie-Bennacer. Il profilo di Timoué Bakayoko è tornato in auge nelle ultime ore, visto che il francese è fuori dal progetto tecnico del Chelsea, che per ora non molla. Ma i tre prestiti nelle ultime tre stagioni sono più di un indizio sulla considerazione che Bakayoko ha avuto dei manager dei blues.

L’altro nome molto discusso è quello di Rafael Leao. L’attaccante portoghese divide nei giudizi tra chi lo difende a spada tratta e chi, invece, ne invoca una cessione per dare slancio al mercato.

Ascolta l’approfondimento odierno nel Podcast di MilanNews.