PODCAST MN - I conti migliorano, la UEFA apprezza: ad ottobre la discussione sul Settlement Agreement

Dopo 7 anni il Milan tornerà in Champions League: un traguardo sudato e ampiamente meritato sul campo. La qualificazione nella massima competizione europea però riapre i discorsi fra il club rossonero e la UEFA per quanto riguarda il Fair Play Finanziario. Ad ottobre il Milan dovrebbe sedersi col massimo organismo del calcio europeo per riprendere a parlare, dopo lo stop dovuto alla situazione Covid, del settlement agreement da stipulare. In questo periodo di precarietà economica il Milan invece ha dato segnali forti, anche negli anni passati. Il percorso di risanamento dei conti intrapreso in via Aldo Rossi è evidente e sta portando i primi frutti, anche sul campo. L’attenzione del Milan per questi temi è stata molto apprezzata in quel di Nyon, tant’è che a Casa Milan c’è fiducia che il dialogo con la UEFA per il Settlement possa essere positivo.