PODCAST MN - La chiamata di Pioli a Ibra e non solo: serve la sveglia di tutti

Stefano Pioli non si affiderà solamente a Zlatan Ibrahimovic per poter rialzare il Milan in classifica in questo rush finale di campionato, decisivo per la qualificazione in Champions League. L'allenatore rossonero, come confermato anche durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio, vuole che tutti tornino ad essere attori protagonisti e decisivi nelle prossime cinque partite, per cercare di ottenere la qualificazione alla fase a gironi della massima competizione europea, che potrebbe cambiare - e di molto - il futuro tecnico della rosa.

