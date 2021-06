PODCAST MN - Milan-Giroud, si entra nel vivo: prossime due settimane decisive per chiudere o cambiare obiettivo

Milan-Olivier Giroud, si entra nella fase decisiva. L’eliminazione della Francia dall’Europeo, per mano della Svizzera, ha innescato la seconda fase della trattativa per portare il centravanti francese in rossonero. Per lasciarlo tranquillo, le parti avevano convenuto di non forzare i tempi nella richiesta da fare al Chelsea di essere liberati a zero, come era stato promesso da Roman Abramovich al giocatore stesso. Adesso, però, si può accelerare e nel corso delle prossime due settimane si attendono sviluppi importanti in materia, visto che Giroud partirà per le ferie, ma ha già raggiunto l’accordo di massima con il Milan per un biennale da 4 milioni.

