PODCAST MN - Rinnovo Kessie: qui si deve evitare la tempistica di Gigio e Calha. E serve chiudere a ogni costo

Il rinnovo del contratto di Franck Kessie è diventato una priorità assoluta per il Milan, visto che l’accordo attualmente in essere scadrà il 30 giugno 2022. Gli ultimi 18 mesi del Presidente hanno confermato una sua crescita costante e importante, fino a farlo diventare uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato oltre ad aver avuto la netta sensazione che il suo status internazionale sia decisamente cresciuto. Non è un caso che club della Premier League abbiano seguito la sua evoluzione e lo continuino a monitorare. Questo deve essere un campanello d’allarme per il Milan che, dopo aver perso Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu a zero, deve trovare un accordo con il centrocampista ivoriano. Le prime proposte non sono state soddisfacenti, visto che Kessie ha chiesto una cifra attorno ai 5 milioni per rinnovare. Il monte ingaggi consente una deroga – importante – per un giocatore altrettanto importante visto che sono usciti i 6 milioni di Donnarumma. Su questa operazione, la proprietà e la dirigenza si giocano molto del credito che hanno accumulato con il ritorno in Champions League e per la gestione delle trattative con Gigio e il turco passato all’Inter.

Ascolta l’approfondimento nel Podcast odierno.