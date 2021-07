PODCAST MN - Tadic, Coutinho, James e tutti gli altri: il vuoto del 10 scatena il mercato (e gli agenti)

L'addio a parametro zero di Hakan Calhanoglu al Milan ha lasciato vuota la casella del numero 10 titolare nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. E su questo ruolo, si sta scatenando il mercato delle indiscrezioni. Già, perché in attesa della definizione del ritorno di Brahim Diaz al Milan in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, le attenzioni della dirigenza, ma anche di tanti procuratori è su quella casella.

Dusan Tadic, James Rodriguez, Philippe Coutinho, Dani Ceballos, Marcel Sabtizer sono alcuni dei nomi emersi nelle ultime settimane. Profili più o meno realizzabili, che rappresentano sicuramente delle occasioni visto che Maldini e Massara sono molto attenti agli esuberi dei grandi club o ai profili di quali calciatori che andranno in scadenza nel 2022 e che potrebbero fare comodo al Milan.

Ascolta la puntata odierna del Podcast per il punto completo sul trequartista cercato dal Milan.