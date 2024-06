Power Reijnders Orange: il Tijjani trequartista che può diventare super

Chi di voi non conosce i Power Rangers? La serie televisiva d'azione, destinata certamente a un pubblico giovanile, con dei ragazzi che d'improvviso si trasformano in supereroi, i Power Rangers appunto. Ora, il gioco di parole semplice e ormai noto da mesi è quello che riguarda il centrocampista olandese del Milan, Tijjani Reijnders, prontamente soprannominato Power Reijnders dai tifosi. Ieri è stato il primo rossonero a scendere in campo con la sua nazionale agli Europei, e la sua prestazione in "versione Orange" può dare parecchi spunti a Paulo Fonseca.

AL SOLITO - Le qualità di Reijnders non le scopriamo certo oggi. Sin dall'inizio del percorso con il Milan è stato chiaro a tutti che il giocatore avesse importanti qualità, e Tijjani si è totalmente svelato nei primi mesi in rossonero. Parallelamente, anche la nazionale sembra averlo scoperto nello stesso periodo: da quando è al Milan, Reijnders è sempre stato convocato con l'Olanda, e ieri ha giocato tutti i 90 minuti, risultando tra i migliori in campo mostrando ciò che ormai per i tifosi rossoneri è abitudine: su 45 passaggi, ben 41 sono andati a buon fine, con una percentuale di riuscita pari al 91%, prestazione di qualità condita anche da grande quantità. Insomma, al solito.

POWER - Ciò che ha reso "power" la prestazione di Reijnders ieri, e che rappresenta uno spunto per il futuro in casa rossonera, è la posizione in cui è stato schierato da Koeman: Tijjani era una specie di intermedio tra centrocampo e attacco, era chiamato a rifinire pulendo i palloni mettendoli a disposizione degli attaccanti, ma non solo. Reijnders ha più volte cercato l'inserimento e si è reso anche pericoloso in un paio di occasioni pur non sfruttando le opportunità create. Insomma, un Reijnders avanzato, a tutti gli effetti trequartista, che funziona e diventa così un perno insostituibile della sua nazionale. Siamo sicuri che Paulo Fonseca starà prendendo appunti, interessato e incuriosito dal potenziale di questa versione Orange del già "power" Reijnders.