Primi assaggi di Adli. Giocatore duttile come piacciono a Pioli

Yacine Adli è sbarcato a Milanello da meno di due settimane ma l'impressione che il centrocampista francese ha destato è stata sicuramente positiva. Non potendo giudicare troppo quello che si vede sul campo, si analizza l'atteggiamento: voglioso in allenamento e nella partitella con il Lemine, determinato nelle dichiarazioni in sede di presentazione e ai microfoni di Dazn.

Duttilità

Come riporta questa mattina Tuttosport, Adli si è già dimostrato un calciatore che fa della duttilità uno dei suoi marchi di fabbrica. Ha potuto mettersi in mostra sia con le parole che con i fatti. Lo scorso lunedì, in occasione della sua presentazione alla stampa, il francese di espresse così sulla posizione che avrebbe potuto ricoprire in campo: "Sono pronto a mettermi in gioco in diversi ruoli a centrocampo. Il mister mi sta provando in diversi ruoli. Per me l'importante è giocare indipendentemente dal ruolo". Parole seguite dai fatti. Nella prima sgambata contro il Lemine Almenno, Adli è partito sulla linea di trequarti e ha svariato su tutto il fronte offensivo, scambiandosi più volte di posizione con Diaz e addirittura con Rebic andando ad assolvere i compiti della punta centrale. Pioli ha dimostrato di voler giocare con i suoi calciatori e farli spostare in continuazione per non dare punti di riferimento: lo ha fatto con Theo e Calabria, con Leao e anche con Tonali. Adli sarà il prossimo della lista?

Determinazione

Adli ha dimostrato di essere sul pezzo e di non essere di passaggio al Milan, vuole un ruolo da protagonista. Ha rivelato come abbia vissuto quasi come se fosse già parte della squadra la scorsa stagione, desiderando di poter entrare nella tv e festeggiare lo Scudetto a Reggio Emilia. Ma soprattutto è venuto a Milano per giocare. Questo è sicuramente un aspetto importante, la determinazione del giocatore che sicuramente non passerà inosservata agli occhi di Pioli e della società. Contro il Lemine ha avuto un ottimo atteggiamento, nonostante la gara abbia mantenuto ritmi blandi e l'avversario fosse inferiore, la mentalità del francese era quella da partita vera. Gara più autentica sarà quella di domani con il Colonia in cui i tifosi rossoneri, ma soprattutto Stefano Pioli, potranno vedere Yacine all'opera in un contesto più probante.