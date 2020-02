Probabile formazione Milan: assente Ibra, torna Musacchio, davanti la coppia Rebic-Leao

Dopo il successo contro il Torino in Coppa Italia i rossoneri dovranno subito ributtarsi nella mischia, questa volta in Campionato, contro l'​​​​Hellas Verona di Ivan Juric. La squadra di Stefano Pioli scenderà nuovamente in campo a San Siro, con qualche modifica però, a causa di alcuni infortuni.

TORNA MUSACCHIO IN DIFESA - Confermatissimo Gigio Donnarumma tra i pali, al centro della difesa insieme ad Alessio Romagnoli tornerà a giocare Mateo Musacchio. Dopo qualche problema fisico rientra in campo l'argentino, che prende il posto di Kjær, fermato da uno stato febbrile. Inamovibili sulle fasce Andrea Conti e Theo Hernandez.

CENTROCAMPO IN DIFFICOLTÀ - Qualche difficoltà in più per Stefano Pioli a centrocampo. Il tecnico rossonero deve fare a meno di Ismaël Bennacer, squalificato, e di Rade Krunic, fermato da un lieve problema fisico. Al loro posto al centro giocheranno Hakan Calhanoglu e Franck Kessie. Confermati invece Castillejo a destra e Bonaventura a sinistra. Prima convocazione per Alexis Saelemaekers, che siederà in panchina.

LA PRIMA SENZA ZLATAN - In attacco le scelte dell'ex tecnico della Lazio sono quasi obbligate. Zlatan Ibrahimovic sarà, per la prima volta dal suo ritorno, assente in Campionato, a causa di uno stato febbrile, davanti quindi presenzieranno Rafael Leao e un in formissima Ante Rebic. In panchina Daniel Maldini.

LA FORMAZIONE DEL MILAN (4-4-2):

Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo; Castillejo, Calhanoglu, Kessie, Bonaventura; Leao, Rebic.

A disp. A.Donnarumma, Begovic; Calabria, Gabbia, Laxalt; Brescianini, Paquetá, Saelemaekers; Maldini. All. Stefano Pioli.