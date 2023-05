Probabile formazione Milan: ballottaggio a destra, tornano i titolarissimi

MilanNews.it

Quando mister Pioli parla di jolly buttati via lo fa con amarezza ma soprattutto con ragione, da vendere. La partita di domani a San Siro contro la Lazio prende quindi un'importanza massima in ottica corsa Champions in Serie A: contro i biancocelesti di Sarri, secondi in classifica, è uno scontro diretto vero e proprio. Ed è per questo, anche con il derby in Semifinale alle porte, che tornano i titolari. Niente esperimenti e turnazioni, è il momento delle certezze.

Pioli confermerà Maignan tra i pali, con la linea a quattro difensiva che dovrebbe vedere il ritorno di Tomori al fianco di Kjaer: sulle fasce Calabria - in ballottaggio con Florenzi - e Theo, anche lui di nuovo in campo dopo un turno di riposo. A centrocampo tornano i tre titolarissimi: Krunic e Tonali mediani con Bennacer che potrebbe agire nuovamente da trequartista. Infine l'attacco con Leao e Giroud inevitabilmente in campo. A destra dubbio da sciogliere per lo staff rossonero con Messias che sembra in vantaggio su Brahim Diaz e Saelemaekers.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 24 Kjaer 23 Tomori 19 Theo Hernandez

8 Tonali 33 Krunic

30 Messias 4 Bennacer 17 Leao

9 Giroud

All.: Pioli

A disp.: 1 Tatarusanu, 83 Mirante, 25 Florenzi, 28 Thiaw, 20 Kalulu, 46 Gabbia, 5 Ballo Touré, 14 Bakayoko, 40 Vranckx, 56 Saelemaekers, 10 Brahim Diaz, 7 Adli, 90 De Ketelaere, 12 Rebic, 27 Origi.

Indisponibili: Pobega, Ibrahimovic

Diffidati: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic, Thiaw

Squalificati: nessuno

Ballottaggi: Calabria - Florenzi 60-40%, Messias-Diaz 51-49%, Kjaer-Thiaw 70-30%

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Ore: 15.00

Stadio: San Siro, Milano

Tv: Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky)

web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Rapuano di Rimini

Assistenti: Meli-Alassio

Quarto uomo: Orsato

Var: Mazzoleni

Avar: Manganiello