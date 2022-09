Probabile formazione Milan: esordio da titolare per Origi, De Ketelaere ancora dal 1'

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio esterno in Champions League contro il Salisburgo (1-1), il Milan sfiderà la Sampdoria in campionato, match valido per la sesta giornata di campionato. Ci saranno diversi cambi di formazione da parte di Mister Pioli, che vuole offrire più minutaggio ai giocatori che in questo inizio di stagione hanno giocato di meno. In porta il solito Maignan, terzini confermati, mentre in mezzo c'è la novità: Simon Kjaer dal primo minuto, al suo fianco uno tra Kalulu e Tomori, con il primo in vantaggio sul secondo. In mezzo al campo torna titolare Pobega, con Bennacer in panchina. Spazio anche a Messias davanti, mentre sono confermate le presenze di Leao e De Ketelaere. Davanti esordio con la maglia del Milan da titolare per Divock Origi.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

Maignan

Calabria Kjaer Kalulu Theo

Pobega Tonali

Messias De Ketelaere Leao

Origi



Ballottaggi: Kalulu-Tomori (60-40), De Ketelaere-Brahim Diaz (80-20)



Squalificati: /

Indisponibili: Rebic, Krunic, Florenzi, Ibrahimovic