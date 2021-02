Probabile Formazione Milan: Kjaer e Bennacer verso la titolarità, Leao in vantaggio su Rebic

Sei giorni dopo il rotondo successo sul Crotone, il Milan si riaffaccia sul campionato con un'altra gara importante. Al Picco i rossoneri sfideranno lo Spezia, avversario tutt'altro che agevole, come dimostrato dal successo inaspettato al Mapei Stadium. Stefano Pioli dovrà fare i conti con due indisponibilità: la prima, per squalifica, di Davide Calabria, e la seconda, per infortunio, di Brahim Diaz.

TORNA KJAER E BENNACER - In porta, come di consueto, ci sarà Gigio Donnarumma, mentre Diogo Dalot prenderà il posto di Calabria a destra. A fianco di Romagnoli, invece, non ci dovrebbe essere Tomori ma Kjaer, tornato tra i disponibili dopo l'infortunio del derby. Il danese ha lavorato tutta la settimana in gruppo ed è pronto per giocare. A sinistra ci sarà il "solito" Theo Hernandez. Ritorno importante anche davanti alla difesa, dove si rivedrà Bennacer dal primo minuto in coppia con Franck Kessie.

LEAO IN VANTAGGIO - Imbarazzo della scelta in zona offensiva per Pioli, con Brahim Diaz unico assente. Sicuri del posto Calhanoglu e Ibrahimovic, rispettivamente trequartista e centravanti, così come Saelemaekers è favoritissimo su Castillejo. Il vero e proprio ballottaggio è sulla sinistra, ma Leao ha accumulato un certo vantaggio sul Rebic e dovrebbe partire lui dall'inizio. Se così fosse, sarebbe scontata la presenza del croato a Belgardo contro la Stella Rossa.

Di seguito la probabile formazione rossonera:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.