Probabile formazione Milan: Pioli costretto ad un cambio nella titolare

Con la sfida tra Milan e Napoli in programma a San Siro domani alle ore 20.45, i rossoneri di Stefano Pioli entrano nella fase calda della seconda parte di stagione. Infatti il big match contro i partenopei, oltre che a mettere in palio punti importanti in ottica terzo posto, proietterà il Diavolo verso la doppia sfida di Europa League contro il Rennes.

Il tecnico rossonero non ha in mente nessun tipo di turnover e schiererà i soliti noti delle ultime quattro giornate, con una sola eccezione. Infatti Tijjani Reijnders è squalificato e al suo posto tornerà titolare Bennacer: accanto all'algerino dovrebbe essere confermato Adli. Davanti a Maignan non cambia la linea a quattro di difensori con la coppia di centrali Kjaer-Gabbia e quella di terzini Calabria-Theo. Nel tridente che sosterrà l'eterno Giroud, invece, ci saranno Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 24 Kjaer 46 Gabbia 19 Theo Hernandez

7 Adli 4 Bennacer

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

9 Giroud

: Stefano Pioli.: 57 Sportiello, 83 Mirante, 82 Simic, 74 Jimenez, 42 Florenzi, 38 Terracciano, 80 Musah, 81 Eletu, 17 Okafor, 15 Jovic.: Caldara, Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori, Zeroli, Chukwueze (Coppa d'Africa): Reijnders: Musah, Loftus-Cheek

SQUADRA ARBITRALE

Direttore di gara: Doveri

Assistenti: Bindoni-Baccini

IV Ufficiale: Marchetti

VAR: Di Paolo

AVAR: Valeri

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

Data: Domenica 11 febbraio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it