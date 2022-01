Probabile formazione Milan: Pioli in emergenza, torna Ibra al centro dell'attacco

Dopo tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, il Milan vuole continuare il proprio periodo positivo in questo inizio 2022. Domani sera i rossoneri ospiteranno a San Siro lo Spezia di Thiago Motta, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A. All'andata fu una partita storia per il club meneghino: la squadra di Pioli trovò i tre punti grazie al successo per 2-1, con i gol di Daniel Maldini e Brahim Diaz. Per gli spezzini andò a segno Verde, dopo una deviazione decisiva, nella propria porta, di Sandro Tonali. Sarà un match importane per il Milan, che arriverà alla gara ancora una volta in emergenza.

QUANTI INDISPONIBILI - Se c'è una costante nella squadra di Pioli, oltre ai risultati, sono gli indisponibili: contro lo Spezia i rossoneri arriveranno con ben nove assenze: Tomori si è operato in artroscopia per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa contro il Genoa, Romagnoli a causa della positività al Covid-19, Kjaer stagione finita per la rottura del crociato, Tonali squalificato, Pellegri, come confermato da Pioli in conferenza stampa, rimarrà out fino a dopo la sosta, mentre Ballo-Tourè, Kessiè e Bennacer sono impegnati in Coppa d'Africa. A rischio per le prossime gare, molto delicate, c'è anche Theo Hernandez: il laterale francese è diffidato ed è a rischio squalifica.

PORCHI DUBBI - Sono veramente pochissimi i dubbi di formazione, anche a causa dell'emergenza, per Mister Stefano Pioli, che schiererà il solito 4-2-3-1 ma con interpreti diversi. Davanti al solito Maignan confermata la difesa vista nelle ultime due gare di campionato, con Florenzi largo a destra, Kalulu e Gabbia la coppia centrale e Theo Hernandez a sinistra. A centrocampo è totale rivoluzione: a causa della squalifica di Sandro Tonali, l'allenatore rossonero sarà obbligato a schierare Krunic e Bakayoko. Sulla trequarti l'unico ballottaggio è tra Messias e Saelemaekers, con il belga in netto vantaggio. Confermati Brahim Diaz in mezzo e Leao a sinistra, davanti torna dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo, Krunic, Bakayoko, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Ibrahimovic.