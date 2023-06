Probabile formazione Milan: Pioli verso la stessa formazione vista a Torino

MilanNews.it

Un'ultima giornata per tentare il sorpasso sull'Inter (serve una vittoria rossonera e una sconfitta dei nerazzurri) e chiudere il campionato al 3º posto dopo aver conquistato l'aritmetica qualificazione in Champions League all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus per 1-0 (gol di Olivier Giroud) settimana scorsa. Il Milan di Stefano Pioli concluderà la propria stagione tra le mura domestiche di San Siro e ospiterà un Hellas Verona che scenderà in campo con il "coltello tra i denti" per conquistare la salvezza (contesa con lo Spezia, che andrà a giocare a Roma). Una partita che, però, il tecnico rossonero affronterà con i titolari, senza concedere quindi rotazioni alla rosa. Fischio d'inizio alle ore 21.

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, contro l'Hellas Verona, presenterà praticamente la stessa formazione che è scesa in campo settimana scorsa contro la Juventus: Brahim Diaz ancora titolare sulla trequarti in quella che forse sarà la sua ultima gara in rossonero (De Ketelaere è in ballottaggio con il numero 10). Gli altri dieci, come dicevamo, confermati: Maignan tra i pali; Thiaw e Tomori al centro della difesa con Calabria e Theo Hernandez ai fianchi; Tonali e Krunic (in dubbio, in caso pronto Pobega) in cabina di regia e con il trittico Messias-CDK-Leao alle spalle di Giroud.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Florenzi, Pobega, Adli, Bakayoko, Vranckx, Saelemaekers, Brahim Diaz, Origi, Rebic. All.: Stefano Pioli.

Ballottaggi: De Ketelaere-Brahim Diaz 55%-45%, Krunic-Pobega 55%-45%

Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic

Squalificati: nessuno

Diffidati: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic

DOVE VEDERE IN TV MILAN-VERONA

Milan-Verona, gara che sarà valida per la 38ª giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Dazn tramite Smart TV, console (come PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio computer. Il match sarà trasmesso anche da Sky sul canale Zona Dazn e sul sito di MilanNews.it, inoltre, sarà disponibile il live testuale con un ampio pre e post-partita.

Fischio d'inizio: ore 21:00

Stadio: San Siro, Milano (Mi)

Tv: Dazn, Zona Dazn

Web: MilanNews.it

MILAN-VERONA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Ecco, di seguito, la designazione arbitrale di Milan-Verona, gara che sarà valida per la 38ª giornata di Serie A:

Arbitro: sig. Paolo Valeri (sezione di Roma 2)

Assistente 1: sig. Giallatini

Assistente 2: sig. Preti

IV Uomo: sig. Volpi

Var: sig. Mariani

AVar: sig. Muto