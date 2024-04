Quando l'ambiente può e fa tutto: quello del Milan è il miglior Pulisic di sempre, "no doubts"

E' oramai risaputo che l'esperienza al Chelsea non è decisamente andata come Christian Pulisic si aspettava. Sono tante le motivazioni dietro al fallimento londinese dello statunitense, che in Italia, al Milan, ha ritrovato quella gioia nel giocare a calcio che conferma un aspetto che forse molto spesso viene sottovalutato anche dai più esperti: l'ambiente nel quale si gioca può fare la differenza, incidere sulle prestazioni di un atleta.

Basti pensare che quello del Milan è il miglior Pulisic di sempre, ed a confermarlo non solo sono i numeri reigstrati fino a questo momento della stagione da Captain America, ma anche il diretto interessato, che in un'intervista rilascitata ai microfoni di Fox Sports nel corso dell'ultima sosta nazionali ha detto: "In questa stagione mi sento bene e sento fiducia. Ed è allora che gioco al meglio". Emblematico in merito a tutto questo discorso è un dato, che conferma questa teoria: in questa stagione Pulisic ha più gol su azione di chiunque altro attaccante del Chelsea di Pochettino.

Il Milan non puo' dunque fare altro che godersi questo Pulisic, che presto potrà togliersi la soddisfazione personale di scrollarsi di dosso la nomea del perenne infortunato. Anche se a livello di minuti giocati in stagione si è ancora lontani dall'eguargliare il record personale della stagione 2017/18, quando ai tempi del Dortmund l'americano scese in campo per addirittura 3038', Pulisic è infatti prossimo a stabilire un nuovo numero di presente stagionali.

Quella di Firenze è stata la 40esima di quest'annata, ma se le cose dovessero andare come previsto lo statunitense potrebbe arrivare a toccare anche quota 50, migliorando così le 43 della stagione 2016/17. Al suo arrivo tifosi ed addetti ai lavori erano molto scettici, soprattutto sulla sua tenuta fisica, ma anche in questo caso Pulisic si è dimostrato essere un professionista all'altezza di questo sostantivo lasciandosi scivolare addosso tutte le perplessità lavorando a testa bassa e in silenzio, imponendosi senza troppi fronzoli come il miglior acquisto della Serie A dello scorso calciomercato estivo.

Anche in questo caso l'ambiente è risultato essere decisivo, come raccontato ai microfoni di Fox Sports: "Lo stile di vita qui è decisamente diverso da quello londinese. Tutto sembra un po' rallentato. Ovviamente il tempo è più bello. È stato un grande cambiamento per me. Tutto si muoveva a 100 miglia all'ora quando ero a Londra, e la cultura del calcio era pazzesca. Qui ho potuto anche staccarmi dal calcio e godermi lo stile di vita, la cultura, il cibo. Mi piace molto".

Ovviamente l'auspicio dalle parti di Milanello è che Captain America possa continuare ad avere questo passo confermando la sua decisività, ma i numeri registrati fino a questo momento della stagione portano a credere che il 'the best is yet to come' come diceva il grande Franck Sinastra. E che il meglio possa essere un finale di stagione con un Europa League in più in bacheca? Staremo a vedere.