Rebic in dubbio anche per il Celtic: condizioni da valutare, domani nuovo controllo

La sua assenza nel derby è passata quasi in secondo piano, come se non fosse una pedina importante. Invece, Ante Rebic è un pilastro di questo Milan, un giocatore sempre decisivo. Ibra e compagni sono stati bravi a "mascherare" la defezione, ma questo è un altro discorso. E non toglie nulla al valore del croato, punto fermo (e di forza) della squadra di Pioli.

VERSO IL FORFAIT - Tra due giorni il Milan sarà di scena a Glasgow per la prima sfida della fase a gironi di Europa League e, molto probabilmente, il tecnico rossonero dovrà nuovamente fare a meno di Rebic. Le condizioni del calciatore, infatti, sono da valutare: Ante è ancora alle prese con l’infortunio al gomito rimediato nella gara di campionato contro il Crotone e difficilmente riuscirà a recuperare in tempo per la trasferta scozzese.

NUOVO CONTROLLO - Rebic sta lavorando a parte, sottoponendosi a terapie ed esercizi specifici per tornare al più presto in campo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per domani è previsto un nuovo consulto medico, test che potrebbe stabilire definitivamente i tempi di recupero.