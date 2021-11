Rebic in gruppo: tra pretattica e buone notizie

C’è stata grande attenzione, negli ultimi giorni e ore, attorno alle condizioni di Ante Rebic. L’attaccante croato, che prima del Porto aveva dato segnali positivi sulla possibilità di forzare in vista del derby, oggi ha fatto tutto l’allenamento tattico in gruppo (prima aveva fatto lavoro individuale sul campo) come ha svelato Peppe Di Stefano a Sky Sport 24. Una notizia che ha trovato conferme anche dalle verifiche effettuate da MilanNews.it.

Dunque, Rebic è a disposizione di Pioli per il derby e sarà convocato. Non avrà tanti minuti nelle gambe, è ovvio visto lo stop, ma certamente potrà essere un’arma a gara in corsa specie se Leao dovesse andare in deficit di energie fisiche. C’è stata, dunque, molta pretattica da parte del Milan attorno a Rebic, ma la notizia è che Ante ha recuperato dalla distorsione alla caviglia sinistra avuta contro il Verona.