Repubblica - Cutrone: "Il gol è tutto per me, ho voglia di sfondare. Gattuso sa darci gli stimoli giusti, spero che il Milan resti a San Siro"

Prima Bacca, Kalinic, Silva, poi Higuain e ora Piatek: la concorrenza è sempre importante, ma Patrick Cutrone non ha paura di niente e di nessuno. Il giovane attaccante rossonero ha fame e lo dimostra in ogni partita e in ogni allenamento: "Ho voglia di sfondare. Di non uscire dal campo pensando: oggi non ho dato tutto" ha dichiarato ai microfoni di Repubblica. Una fame già evidente anche nel settore giovanile milanista: "I 3 anni con De Vecchi sono stati fondamentali. Se perdevo in partitella, mi lasciava sfogare con i tiri in porta. Più che migliorare su un aspetto specifico, io voglio scoprire sempre qualcosa di nuovo di me, allargare gli orizzonti. Per le difficoltà mi abbatto due secondi. Poi guardo avanti".

PRIMA SQUADRA - Cutrone ha poi spiegato cos'è per lui il gol: "È tutto. Anche il gol di un compagno, l’assist. Però solo se si vince. Io in area cerco il pallone, a volte c’incontriamo". Patrick ha proseguito raccontando il suo arrivo in prima squadra: "In Cina iniziai a sperare di restare al Milan. Pensavo: Montella non mi conosce più di tanto, se riesco a farmi vedere, bene, altrimenti parto, l’importante è giocare. Le doppiette hanno una spiegazione: non mi accontento mai".

GATTUSO E SAN SIRO - Per quanto riguarda il suo rapporto con Rino Gattuso, l'attaccante rossonero ha dichiarato: "Sa darci gli stimoli giusti: il Milan gioca bene. Allenarti per migliorare è l’unico modo per convincerlo a farti giocare di più". Cutrone ha infine raccontato di augurarsi che il Milan resti a giocare a San Siro e non si sposti in un nuovo stadio: "Spero che Milan e Inter non si spostino. Si respira la storia: sensazione indescrivibile, fin dalla prima volta".