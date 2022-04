Reuters - Il fondo Investcorp sarebbe vicino all'acquisto del Milan

MilanNews.it

Come riportato da Reuters, Investcorp, con sede in Bahrain, è in trattativa esclusiva per l'acquisto del Milan. Una fonte che segue da molto vicino la vicenda ha riferito all'agenzia stampa britannica che l'accordo per l'acquisto del club è prossimo alla conclusione.

Investcorp è un gestore globale di prodotti di investimento alternativi, per clienti privati ​​e istituzionali. Fondata nel 1982, l'azienda ha uffici a New York, Londra, Bahrain, Abu Dhabi, Riyadh, Doha, Mumbai e Singapore.

L’azienda al momento può vantare circa 40 miliardi di dollari di asset in gestione, diversificati in tre continenti diversi, sei classi di attività e molte linee di prodotti. Ha diverse divisioni: non solo hedge fund, anche private equity e real estate.

Nel gennaio 2022, Investcorp ha pubblicato il suo Responsible Business Report 2021 che delinea i punti principali in merito al suo impegno in campo ambientale, sociale e di governance (Esg) per il 2021 e le iniziative specifiche che l’azienda ha attuato per raggiungere questi obiettivi.

Neil Hasson, managing director di Investcorp European Real Estate, al Sole 24 Ore il 24 marzo si era espresso così riguardo agli investimenti italiani ricorda Eurosport: “Abbiamo sempre visto un enorme potenziale in Italia. Abbiamo iniziato con partnership con brand come Gucci e Riva e nel tempo il mercato ha confermato di essere dinamico e con significative opportunità. Continuiamo a vedere l'Italia e l'Europa come una regione prioritaria per i nostri investimenti nel real estate”.

Mohammed Mahfoodh Al Ardhi, presidente esecutivo di Investcorp, è un uomo d'affari omanita ed ex capo militare. Attualmente è il presidente di Bank Sohar, precedente presidente della Banca Nazionale dell'Oman ed è stato il più giovane e più a lungo capo nativo della Royal Air Force dell'Oman, essendo entrato come pilota di caccia.