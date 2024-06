Riscatto De Ketelaere, il Milan ha il coltello dalla parte del manico: nel corso della stagione arrivati interessamenti anche dall'estero

Dopo una stagione assolutamente negativa in rossonero Charles De Ketelaere, passato all'Atalanta in prestito la scorsa estate, a Bergamo ha ritrovato la gioia di giocare a calcio. E l'efficacia. Soprattutto l'efficacia, perché ha chiuso la seconda annata in Serie A con 14 gol e 11 assist (10 e 8 in campionato), trionfando con i compagni in Europa League, partendo titolare nella finale vinta 3-0 contro il Bayer Leverkusen. Un giocatore ritrovato e assolutamente rivalutato. Come ci è riuscito Gasperini?

Il tecnico della Dea l'ha spiegato: "Per me più lo metti lontano dalla porta e più lo metti in difficoltà. Lui tende a venire indietro e a legare il gioco: in certe situazioni va anche bene, ma poi lui deve essere un attaccante. E quando dico attaccante o fai gol o fai fare gol. Lui sta lavorando in quella direzione lì: ha fatto gol e assist, ma è un ragazzo comunque giovane che può evolversi ulteriormente". E i gol quest'anno sono arrivati eccome. Tant'è che lo stesso Charles si è detto dispiaciuto di non essere riuscito ad avere un rendimento simile anche in rossonero: "Mi dispiace non aver potuto fare quello che ho fatto qui all'Atalanta, ho sempre avuto il sogno di giocare per il Milan, ma io guardo sempre avanti".

Tutto porta a pensare, come le plurime dichiarazioni di Percassi sull'argomento, che l'Atalanta voglia riscattare il belga. Sì, ma con riserva. I bergamaschi, riporta oggi Matteo Moretto, sono intenzionati a ritrattare i termini dell'accordo precedentemente stipulato col Milan per acquistare l'ex Brugge a cifre minori. Il termine formale per esercitare l'opzione di riscatto scade a metà giugno, da lì in poi ci sarà bisogno di intavolare una nuova trattativa. Il Milan ad oggi vuole tener fede agli accordi presi lo scorso agosto: 23M€ di diritto di riscatto, 2M€ di bonus legati al piazzamento finale dell’Atalanta in campionato e 10% sulla futura rivendita.

Nel caso in cui gli orobici dovessero effettivamente optare per la strategia dello sconto il Milan, ad oggi, non sembra essere disposto a scendere. Anche perché il belga, nel giusto contesto tattico, si è dimostrato un calciatore di livello, capace di incidere e con margini di ulteriore crescita. E va segnalato che nel corso della stagione appena conclusa sono arrivate a Casa Milan varie di manifestazioni di interesse, con diversi club esteri che hanno seguito con attenzione la crescita di De Ketelaere. Club che potrebbero avere una capacità di spesa anche superiore rispetto al diritto di riscatto precedentemente fissato con l'Atalanta.

Una situazione da monitorare con attenzione nelle prossime settimane, ad oggi il Milan ha il coltello dalla parte del manico.