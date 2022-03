Sandro Tonali, il perno del Milan da cui dovrà ripartire anche la Nazionale italiana

MilanNews.it

Delusione, incredulità, rammarico. Sono queste alcune delle sensazioni correlabili alla partita persa ieri sera a Palermo dall'Italia contro la Macedonia del Nord. Quello che sembrava un passo quasi scontato verso il Mondiale in Qatar, si è trasformato in un incubo che nessuno desiderava rivivere dopo la clamorosa eliminazione subita cinque anni fa contro la Svezia.

Per la seconda volta consecutiva l'Italia dovrà rinunciare un sogno. Nonostante l'amara realtà, la Nazionale italiana avrà l'obbligo di ripartire guardando già ai prossimi obiettivi. È chiaro che, nell'ottica della rinascita azzurra, i giovani calciatori saranno la base da cui ripartire. Tra questi, chiaramente, figura anche il rossonero Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan nella funesta serata siciliana è subentrato al posto di Barella al settantasettesimo, giocando uno spezzone di gara che comunque è servito poco alla causa. La sua grinta, la sua qualità e la sua dedizione però fanno ben sperare. Il regista originario di Lodi nonostante la giovane età è già un giocatore maturo, un uomo che con sacrificio, umiltà e talento si è guadagnato un posto tra i grandi del Milan e non solo.

La grande stagione in rossonero, infatti, l'ha consacrato come uno dei migliori centrocampisti italiani in circolazione. Un reparto tanto importante come quello centrale, soprattutto in situazioni delicate simili a quelle che si sono presentata ieri, necessita di profili del suo livello. Non che gli altri nel corso del tempo non siano stati alla sua altezza, ma il numero otto del Milan sembra pronto ad interpretare una delle parti chiave per il domani. Un domani che è già vicino. Un domani a tinte azzurre in cui anche Sandro Tonali dovrà alzare in alto la propria voce, per l'orgoglio di un popolo, di una Paese, di una Nazione intera.