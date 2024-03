Scaroni a DAZN: "Futuro Pioli? Tormentone mediatico. PIF? Non c'è nulla di vero, altro tormentone"

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Empoli. Queste le sue dichiarazioni:

Il futuro di Pioli: “Questa cosa del futuro di Pioli è un tormentone da tanti mesi… Tormentone solo mediatico, di certo non all’interno della squadra. Ha detto molto bene ibrahimovic, deve continuare a lavorare tranquillo e tutto andrà bene”.

Le voci su PIF: “Ha detto molto bene Giorgio Furlani, non c’è nulla di vero, nulla di vero. Un altro tormentone che ci riguarda che lascio passare con tranquillità. Non sta succedendo proprio niente”.

Gli aggiornamenti dopo l’incontro con WeBuild: “Premesso che noi come Milan continuiamo a portare avanti il progetto San Donato, che è la nostra priorità: abbiamo speso 40 milioni, è un fronte che continua. Su San Siro il sindaco Sala vuole fare un ultimo tentativo per ristrutturare San Siro. Noi naturalmente non possiamo che dire sì. Diamo gli elementi a WeBuild in modo che possa fare un progetto. Questo progetto riguarda cosa si può fare a San Siro per renderlo moderno e adatto alle nostre esigenze. Secondo, come possiamo farlo continuando a giocare a calcio: due squadre che giocano nelle coppe tra l’altro. Che razza di impatto tutto questo può avere sulle squadre, sui tifosi e sul nostro pubblico. Prima di dare un giudizio vediamo cosa ci darà WeBuild che sta lavorando attivamente e ci ha promesso un risultato per giugno”.