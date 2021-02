Sky - Calhanoglu dalla panchina, col Crotone giocherà Leao. Bennacer con la febbre

Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 Stefano Pioli riproporrà la stessa trequarti vista contro il Bologna anche nella sfida di domani pomeriggio contro il Crotone a San Siro. Hakan Calhanoglu, guarito ormai da una settimana dal Covid-19, si è allenato regolarmente a Milanello con i suoi compagni ma Stefano Pioli, come anticipato anche in conferenza dallo stesso allenatore, ha constatato che la condizione del turco non è ancora a livelli ottimali. Ed è per questo che alle spalle di Zlatan Ibrahimovic, totem insostituibile al centro dell'attacco rossonero, ci sarà Rafael Leao. Il portoghese, impiegato in questa posizione inedita contro il Bologna, aveva ben impressionato e aveva offerto una prova considerata molto positiva. Ai suoi lati ci saranno i soliti Rebic a sinistra e Saelemaekers a destra.

Novità anche a centrocampo, con Bennacer in dubbio a causa di un inizio di bronchite, mentre Tonali è reduce da un problema al polpaccio che si porta dietro ormai da un po'. Di fianco a Kessie ci sarà quindi l'ex granata Soualiho Meite.