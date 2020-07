Sky - Il Milan vuole trattenere Ibra. Con Ramadani si è parlato anche di Jovic

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe una grande apertura del Milan sul prolungamento di contratto per Zlatan Ibrahimovic: il club vuole trattenere Ibra e presto lo incontrerà per sottoporgli la propria offerta. E' imminente anche il summit con Raiola per il rinnovo di Gigio Donnarumma. Nell'incontro avvenuto oggi con Fali Ramadani, agente di Rebic, si sarebbe parlato anche di Luka Jovic, ma il Real Madrid non ha ancora deciso se vuole cederlo, tantomeno in prestito. Inoltre, al momento le merengues valutano il serbo praticamente la stessa cifra che è stato pagato lo scorso anno, ovvero 60 milioni di euro.