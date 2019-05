Sky - Leonardo al passo d’addio: domani le dimissioni

Leonardo-Milan, è già (nuovamente) tempo di addio. Il brasiliano, dopo essere tornato in rossonero con il ruolo di Direttore Generale dell'Area Tecnico-Sportiva, rassegnerà domani le proprie dimissioni, lasciando il club di via Aldo Rossi 8.

Alla base della separazione, una divergenza di vedute e programmi con l'ad Gazidis, intenzionato a puntare su una squadra giovane che possa crescere nel proprio valore e a non sposare l'idea di regalare qualche rinforzo d'esperienza per la rosa rossonera. Una volta ufficializzato l'addio di Leonardo, il Milan dovrebbe puntare sull'operato dell'attuale ds del Lille Luis Campos nel ruolo di consulente esterno di mercato, mantenuto in contemporanea con il club francese.

Decisione che, in sostanza, vedrà il Milan comunque in necessità di un elemento in grado di rimpiazzare la figura di Leonardo, a livello operativo e di rappresentanza: il club rossonero sembra intenzionato ad offrire un ruolo, in tal senso, a Paolo Maldini, anch'esso in fase di riflessione ed orientato a lasciare il Milan, nonostante alcuni margini di possibilità ancora vivi. Per un Milan pronto a vedere rivoluzionato, ancora una volta, il proprio assetto societario, con Leonardo ormai a un passo dall'addio a nemmeno un anno di distanza dal proprio ritorno.